Рак можно распознать по трудности глотания пищи

https://static.news.ru/photo/becba162-2e88-11eb-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дисфагия (трудности с глотанием) может свидетельствовать о раке лёгких. Об этом предупредили врачи из Фонда Роя Касла.

Медики отмечают, что рак лёгких часто обнаруживается на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создаёт проблемы и трудности в повседневной жизни. Такой проблемой может стать дисфагия, сообщает Express.

Она может быть вызвана раком или инфекциями вроде молочницы, — рассказали в фонде.

При дисфагии помимо трудностей с глотанием у пациентов часто возникают боль и жжение. Кроме того, при раке лёгких наблюдается длительный болезненный кашель, потеря аппетита и веса, одышка.

Также на рак лёгких указывает увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Этот процесс медики связывают со снижением количества кислорода в крови, что часто указывает на заболевание лёгких или сердца.

Пройти врачебный осмотр необходимо при нехарактерном отёке лица, так как он может произойти из-за распространения рака лёгкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкции верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.

Одним из самых неожиданных симптомов развития болезни является боль в спине и плечах. По словам специалистов, принято считать, что заболевания лёгких чаще всего вызывают боль в грудной клетке.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Самарского университета им. С. П. Королёва и Самарского государственного медицинского университета нашли способ диагностировать рак и другие патологии с помощью рамановской спектроскопии крови.