Рак молодеет: как провериться на онкологию, насколько часто это надо делать

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Во всем мире растет количество онкобольных, сообщают американские исследователи. По их наблюдениям, сейчас стали чаще диагностировать рак у молодых людей. Как считают учение, в первую очередь это связано с изменениями окружающей среды и некачественными продуктами питания. NEWS.ru поговорил с врачами и выяснил, какие признаки указывают на развитие онкологии, кто находится в группе риска и в каком возрасте следует пройти первую проверку на раковые заболевания.

Кто чаще болеет раком

Рак перестает быть «болезнью старых», утверждают американские ученые. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Oncology, за последние 30 лет резко увеличилось число онкобольных среди людей младше 50 лет: за 2019 год в мире выявили 1,82 млн таких случаев. Это на 79% больше, чем в 1990 году.

Тенденция наиболее ярко проявилась в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на онкологов, это может быть связано с негативными изменениями окружающей среды, употреблением некачественных продуктов, в которых содержится микропластик.

По данным НИИ онкологии имени Герцена, в 2022 году в России под наблюдением врачей находились 4,02 млн человек, больных раком. Из них больше всего случаев — 64,5% — приходилось на людей «старше трудоспособного возраста» (то есть пожилых).

Тем временем на детей (до 18 лет) приходилось 0,6% случаев рака, а на остальных — 34,8%. Для сравнения: второй показатель в 2021 году составлял 33,9%.

Действительно ли онкология «молодеет»

Врач-онколог, директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев считает, что трактовать исследование американских коллег следует иначе. Число случаев рака увеличивается во всех возрастных категориях, а не только среди молодых, пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, через 15 лет количество россиян, у которых диагностировали онкологическое заболевание, может увеличиться в среднем на 15%. Средний возраст пациентов — 60 лет.

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По мнению врача, молодые тоже станут болеть чаще. Но тут нужно выделить две возрастных категории, отмечает Тимофеев: люди в возрасте 20–30 лет и те, кому от 40 до 60 лет. Как подчеркнул специалист, рост числа онкобольных касается в первую очередь второй группы.

«Все зависит от вида опухоли. Это не значит, что в общей популяции все молодые будут болеть. Но нужно учитывать, что заболеваемость в принципе прирастает, а значит, растет она и среди молодых», — сказал онколог в беседе с NEWS.ru

Он привел в пример рак мочевого пузыря, почки и предстательной железы. Через 15 лет они окажутся в пятерке самых распространенных видов онкологии среди мужчин и будут даже еще более «старыми», чем другие виды рака. По прогнозам Тимофеева, средний возраст пациентов составит 70 лет.

Почему люди стали чаще болеть раком

Собеседник NEWS.ru считает, что одна из причин, почему современные люди все чаще болеют раком, — увеличение продолжительности жизни. Онкология — все еще болезнь пожилых, а старых людей становится больше, отсюда и рост в статистике, объясняет Тимофеев.

По мнению врача, второй фактор — социальный, который касается в том числе молодых пациентов. Как подчеркнул Тимофеев, речь идет о таких современных проблемах, как ожирение и распространение ультраобработанных продуктов (сладких газированных напитков, сухих завтраков, чипсов, фастфуда и т. д.).

«Третий [фактор] — это курение. Но в России он сейчас идет на спад. Мы видим, что [в РФ] уже уменьшается заболеваемость раком легкого во всех возрастных группах», — добавил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как часто нужно проверяться на онкологию

Раз в год проходить проверку в том числе для выявления онкологии или ее предпосылок — хорошая привычка, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог, химиотерапевт, замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

«Рак — болезнь демократичная. Им может заболеть кто угодно. <...> Каждый год проходить обследования — это признак хорошего отношения к себе и здорового образа жизни. Это хорошая привычка», — заметил он.

Колосов рекомендует обязательно проверяться на рак хотя бы раз в год курильщикам и тем, кто живет в экологически неблагоприятных местах, например вблизи шахт.

Врач также советует внимательно отнестись к своему здоровью тем, кто подвержен наследственным формам рака. К ним, например, относятся рак молочной железы и рак яичников (вызванные мутацией гена BRCA), а также рак почки (вызванный мутацией гена VHL), объясняет Илья Тимофеев. На них приходится не больше 5–10% всех онкозаболеваний.

Говоря о наследственной онкологии, Копосов привел в пример американскую актрису Анджелину Джоли. Несколько лет назад она даже удалила молочные железы и яичники, хотя была здорова, так как ее мать, тетя и бабушка болели раком.

По словам Тимофеева, в большинстве случаев впервые обратиться к врачу для выявления предракового состояния следует в возрасте 50 лет. В частности, может потребоваться пройти колоноскопию, маммографию (женщинам) или анализ на ПСА (простатический специфический антиген).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При наличии наследственной предрасположенности к раку обратиться к специалисту стоит как можно раньше, предупреждает Копосов. По его словам, развиться такая онкология может в нетипичном возрасте, поэтому стоит пройти обследование уже после 20 лет.

«Если, например, дочка заболела раком груди, то маме тоже надо пойти обследоваться, поискать у себя рак груди, рак яичников. Когда есть заболевшие раком среди родственников первого или второго колена, то есть риск развития раковых заболеваний, которые обусловлены генетически», — добавил химиотерапевт.

Что может указывать на развитие онкологии

Каждый вид рака имеет свои специфические симптомы, отмечает Илья Тимофеев. По его словам, есть и общие признаки, но проявляются они обычно уже при запущенной болезни.

«Это такие симптомы, как постоянная усталость, снижение веса, беспричинное повышение или снижение аппетита, непонятное повышение температуры, повышение СОЭ (скорости оседания эритроцитов. — NEWS.ru). На ранних стадиях [рака] они обычно не появляются», — рассказал онколог.

Можно ли предупредить развитие рака

Как отмечают специалисты, для профилактики развития онкологического заболевания достаточно вести здоровый образ жизни, отказаться от всех вредных привычек, прежде всего от курения и употребления алкоголя.

Врачи считают, что беспорядочная половая жизнь также может спровоцировать развитие недуга. Некоторые виды рака, например рак шейки матки, вызывают вирусы, пояснил Павел Копосов.

«Рак шейки матки — это заболевание, которое в основном передается при помощи вируса папилломы человека (ВПЧ), который, в свою очередь, передается от полового партнера», — заметил собеседник NEWS.ru.

Сегодня существует вакцина от папилломавирусной инфекции, и ее делают обычно в юном возрасте (до начала половой жизни), причем не только девочкам, но и мальчикам, поскольку последние могут быть переносчиками ВПЧ, заключил Колосов.

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