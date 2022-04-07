Работодателям предложат сообщать в ФСС о состоянии здоровья сотрудников

Фонд социального страхования (ФСС) заказал разработку системы по обмену информацией с компаниями о здоровье их работников и мерах по охране труда. За счет системы ФСС рассчитывает получать более достоверные данные о рисках заболеваний на производстве, пишет РБК.

ФСС разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка Концепции информационного взаимодействия участников системы обязательного социального страхования Российской Федерации». Заявки принимаются до 18 апреля, завершить работу над проектом планируется в марте 2023 года. Стратегической задачей проекта в фонде называют предупреждение и сокращение страховых случаев и страховых выплат. Этого предполагается достичь за счёт более достоверной и полной информации о здоровье работников и системе охраны труда на предприятии, которую будут передавать в существующую ЕИС «Соцстрах».

Как уточнил советник генерального директора компании «СКБ Контур» Максим Прохоров, персонализированная информация о здоровье каждого сотрудника позволит предотвратить профзаболевания или инвалидность, тогда как отчётность компаний по оценке условий труда, которая сейчас поступает в ФСС, не даёт полной картины. По его словам, новая система позволит направлять средства по прямому назначению и не распылять их. В то же время ФСС предстоит решить вопрос с защитой персональных медицинских данных, которые будут передаваться с помощью системы.

Ранее в Минтруде предложили отказаться от нынешнего принципа социального страхования, основанного на «перекрёстном» финансировании внутри Фонда социального страхования (ФСС). Средства для покрытия дефицитов по отдельным видам соцстраха будут выделять из бюджета при образовании профицита.