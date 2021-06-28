Работников 10 сфер в Забайкалье обязали вакцинироваться

В Забайкалье вступил в силу указ регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 сфер. Как сказано в постановлении, под его действие попали 113 тысяч человек.

По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения, — сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Так, с 28 июня явиться в местные поликлиники и пункты вакцинации должны сотрудники сферы образования, соцзащиты, здравоохранения, а также работники транспортной службы Забайкалья, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, общепита и энергетики.

Обязательной вакцинации также подвержены сотрудники клиентских подразделений финорганизаций, почтовых компаний, работники МФЦ и предоставляющие услуги культуры, досуга и спорта.

Причиной столь жёстких мер стало резкое увеличение заболеваемости с мая. Теперь работники указанных сфер должны поставить первый компонент прививки до 27 июля, а второй — до 28 августа.

Ранее вирусолог объяснил разницу между «Спутником V» и «Лайт» и дал совет, какой препарат лучше выбрать. «Сам по себе „Спутник Лайт“ даёт меньше иммунитета, но если вы уже вакцинированы или переболели, то „Спутник Лайт“ даст хороший результат», — отметил учёный.

А российский теледоктор Александр Мясников предложил снять вообще все COVID-ограничения. Он подчеркнул, что ограничениями «мы разрушаем всё». По словам врача, есть одна-единственная действенная мера против пандемии — вакцинация, «и то если она будет повторяться».