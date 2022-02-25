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Работающие с ароматами специалисты рассказали о потере обоняния при COVID

11:14, 25 февраля 2022
Работающие с ароматами специалисты рассказали о потере обоняния при COVID Фото: unsplash.com
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Шеф-повар Екатерина Панова из-за проблем с обонянием после коронавируса сменила работу, рассказала она РИАМО. Некоторые вкусы изменились навсегда, и она стала заниматься проектами — составляет меню и разрабатывает рецепты.

После болезни я не могла переносить в лучшем случае треть меню в заведениях, где работала! Я помнила, какой должна быть еда на вкус, но больше этого не чувствовала. Первое время мой помощник пробовал блюда вместо меня. Потом я поняла, что так работать нельзя, — сказала Панова.

Парфюмер и ароматерапевт Юлия Белова поделилась способом, которым вернула утерянное обоняние. Она по методике немецкого отоларинголога вдыхала эфирные масла по 20 секунд утром и вечером.

Спустя два месяца мое обоняние восстановилось на 98%, но я до сих пор не чувствую мускусную группу — гибискус, амбру, кастореум, цибетин.
У меня свой бренд ароматов для дома: я произвожу свечи, диффузоры, духи для интерьера. Люди заказывают, и я делаю всё это по готовым отработанным формулам. Но проблема в том, что я не могу создавать ничего нового, — пожаловалась Белова.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что возвращать способность воспринимать запахи после коронавируса нужно в кабинете у врача. Лор назначит специальные процедуры, которые помогут снять воспаление обонятельных рецепторов и луковиц, если дело в нём.

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