Работающие с ароматами специалисты рассказали о потере обоняния при COVID
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:14, 25 февраля 2022
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Шеф-повар Екатерина Панова из-за проблем с обонянием после коронавируса сменила работу, рассказала она РИАМО. Некоторые вкусы изменились навсегда, и она стала заниматься проектами — составляет меню и разрабатывает рецепты.
После болезни я не могла переносить в лучшем случае треть меню в заведениях, где работала! Я помнила, какой должна быть еда на вкус, но больше этого не чувствовала. Первое время мой помощник пробовал блюда вместо меня. Потом я поняла, что так работать нельзя, — сказала Панова.
Парфюмер и ароматерапевт Юлия Белова поделилась способом, которым вернула утерянное обоняние. Она по методике немецкого отоларинголога вдыхала эфирные масла по 20 секунд утром и вечером.
Спустя два месяца мое обоняние восстановилось на 98%, но я до сих пор не чувствую мускусную группу — гибискус, амбру, кастореум, цибетин.
У меня свой бренд ароматов для дома: я произвожу свечи, диффузоры, духи для интерьера. Люди заказывают, и я делаю всё это по готовым отработанным формулам. Но проблема в том, что я не могу создавать ничего нового, — пожаловалась Белова.
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что возвращать способность воспринимать запахи после коронавируса нужно в кабинете у врача. Лор назначит специальные процедуры, которые помогут снять воспаление обонятельных рецепторов и луковиц, если дело в нём.