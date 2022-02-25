Работающие с ароматами специалисты рассказали о потере обоняния при COVID

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Жареная пища, а также мучное и быстроусвояемые углеводы способствуют накоплению жировых отложений, которые провоцируют ускоренное изнашивание тканей, пояснил доктор биологических наук Алексей Куликов. Он уточнил, что крайне важно сбалансированно питаться, чтобы тратить полученные калории, пишет «Москва 24».

У большинства людей сейчас нет сильной физической нагрузки. Употребление жирных продуктов, мучного, быстро перерабатываемых углеводов в большом количестве приводит к тому, что накапливаются лишние калории. Они откладываются в виде жира....