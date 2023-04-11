«Пятёрочка» запустила уроки правильного питания в школах

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В рамках программы «Пятёрочка с заботой» торговая сеть запустила пилотные проекты: «Школа питания» в Нижнем Новгороде и «Питание на Пятёрочку» в Перми и Сыктывкаре, которые направлены на оздоровление пищевых привычек школьников. Программы разработаны совместно с проектом Роспотребнадзора «Здоровое питание».

В рамках проекта «Школа питания» в шести образовательных учреждениях Нижнего Новгорода на уроках технологии и внеклассных часах ученикам 5-8 классов расскажут, как самостоятельно готовить простые, но полезные блюда из доступных продуктов. Теоретические и практические уроки охватывают 11 тем. Специалисты подготовили программу с учетом интересов детей и основных правил здорового питания. Для школьников также были разработаны специальные рабочие тетради и Telegram-бот для интерактивных и мотивационных механик.

Кроме того, программа включает в себя и обучение педагогов. Для погружения в тему сбалансированного питания для учителей проведут четыре предварительные групповые онлайн-встречи с нутрициологами.

Проект, запущенный в школах Перми и Сыктывкара, представляет собой три последовательных урока: два из которых ученики проходят в школе вместе с учителем (теоретический и практический), а один — дома, для самостоятельного закрепления материала.

На теоретическом уроке основ правильного питания детям расскажут, как распознавать состояние голода по сигналам собственного тела, отличать реальную потребность в пище от жажды, скуки и других эмоциональных состояний и т.д. Также ученики узнают о рекомендованном Роспотребнадзором «правиле здоровой тарелки» — принципе, согласно которому разнообразный и сбалансированный рацион состоит из белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:4. Участвовать в проекте намерены более 30 образовательных организаций из двух городов, в результате чего пилотную программу пройдут более тысячи школьников с 1 по 10 классы.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Практические занятия включают в себя приготовление сбалансированного блюда из продуктов, которые всегда доступны в ассортименте торговой сети, если в школе есть кухня. Если в учебном заведении нет кухни, то на практическом занятии в классе дети играют в командную игру, в которой им предстоит описывать загаданные блюда и их ингредиенты по вкусу и консистенции.

Во время домашнего урока ученики изучат инструкцию по приготовлению сбалансированного и полезного бутерброда из доступных в любом магазине торговой сети продуктов, а также инструкцию к игре по осознанному питанию, в которую можно сыграть с родителями или друзьями. Также детям предоставят сопроводительные методические материалы по теме питания: плакаты, бинго осознанного питания и карточки для игры с семьёй.

Менеджер направления устойчивого развития торговой сети Екатерина Ефремова заявила, что программы направлены на разрушение мифа о том, что правильное питание — это невкусно и дорого.

«Еда — неотъемлемая часть нашей жизни, она помогает организму поддерживать здоровье, функционировать в оптимальном режиме, наполняться энергией, поэтому так важно следить за тем, что мы потребляем в пищу. Однако мифы о том, что правильное питание – это невкусно и дорого, мешают наладить рацион. Именно поэтому мы разработали уроки, которые ориентированы на освоение концепций осознанного и сбалансированного питания. Мы считаем важным формировать правильные пищевые привычки с детства, тем самым улучшая здоровье россиян. Кроме того, мы хотим показать педагогам, школьникам и их семьям, что продукты правильного питания продаются не только в дорогих специализированных магазинах, но и в сети «Пятёрочка» по доступным ценам для каждого», — сказала она.

Эксперт Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова отметила, что культуру здорового питания важно прививать с юных лет.

«К сожалению, в семье у детей не всегда формируются правильные пищевые привычки, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Это одна из приоритетных задач проекта Роспотребнадзора “Здоровое питание”. Мы рады, что удалось совместно с нашим давним партнером X5 Group создать комплексную программу по здоровому питанию для школьников. Особенно ценно, что она включает не только теоретическую часть, но и практическую, элементы игры и совместную работу с родителями. Это значит, что дети смогут полнее освоить важные знания, оценить преимущества здорового питания и внедрить его в свою жизнь надолго», – заявила она.

Содействие здоровому образу жизни – одно из ключевых направлений программы «Пятёрочка с заботой». Ранее торговая сеть запускала различные ЗОЖ-инициативы в рамках проекта «Центры местного сообщества», среди них кулинарная студия программы «Разговор о правильном питании», экскурсия «Корзина Чемпиона» и программа профилактики детского ожирения в Екатеринбурге. Сеть планирует масштабировать ЗОЖ-уроки в школах, а также прорабатывает новые инициативы.