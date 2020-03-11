https://static.news.ru/photo/51079d3e-63b3-11ea-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные врачи взяли под наблюдение пятерых водителей такси, которые подвозили больных коронавирусом.

В настоящий момент в столице подтверждено девять случаев заболевания. В короткий срок были выявлены все, кто контактировал с заболевшими, начиная от родственников и друзей и заканчивая пассажирами рейсов, курьерами и так далее.

Все эти люди находятся под наблюдением врачей. Часть из них госпитализированы, остальные находятся на домашнем карантине или помещены в обсервационный центр. В общей сложности на контроле у медиков находятся около тысячи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Михаил Дегтярёв раскритиковал столичные власти за запрет проведения массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч человек из-за коронавируса. По словам парламентария, на некоторых станциях метро и вокзалах ежедневно собирается гораздо больше людей.