Врачи госпитализировали трёхлетнюю девочку в инфекционную больницу после того, как её дедушка обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия внучки.
Мужчина сообщил, что 8 августа в этом же детском саду пострадали ещё несколько детей, но точное количество он не сообщил, пишет портал
В управлении образования администрации Ижевска подчеркнули, что об отравлении сейчас речи не идёт. Помимо пятерых детей к врачам обратилась и воспитатель. Сейчас она изолирована, отметили в администрации.
Сейчас у нас два подтверждённых диагноза норовируса. Всего в детском саду № 39 пострадало пять детей. Изначально заболел ребёнок, пришедший после выходных. Его родители в больницу не обратились, — сказала главный эксперт-специалист управления Елена Глухова.
Роспотребнадзор провёл все необходимые проверки в детском саду, в том числе были взяты пробы готовой еды. При этом в управлении подчеркнули, что несоблюдение санэпидрежима исключается, так как обследование воды в детском саду проводилось регулярно.
В регионах России дорожает посещение детских дошкольных учреждений. News.ru выяснил, что траты на ясли-сад ложатся существенным бременем на родителей и нередко достигают 10% от семейного бюджета.