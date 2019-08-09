https://static.news.ru/photo/91cadbfe-ba7d-11e9-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи госпитализировали трёхлетнюю девочку в инфекционную больницу после того, как её дедушка обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия внучки.

Мужчина сообщил, что 8 августа в этом же детском саду пострадали ещё несколько детей, но точное количество он не сообщил, пишет портал IZHLIFE . Дедушка госпитализированной девочки также отметил, что в этот детский сад она ходила всего три дня из-за ремонта в том, который посещает постоянно.

В управлении образования администрации Ижевска подчеркнули, что об отравлении сейчас речи не идёт. Помимо пятерых детей к врачам обратилась и воспитатель. Сейчас она изолирована, отметили в администрации.

Сейчас у нас два подтверждённых диагноза норовируса. Всего в детском саду № 39 пострадало пять детей. Изначально заболел ребёнок, пришедший после выходных. Его родители в больницу не обратились, — сказала главный эксперт-специалист управления Елена Глухова.

Роспотребнадзор провёл все необходимые проверки в детском саду, в том числе были взяты пробы готовой еды. При этом в управлении подчеркнули, что несоблюдение санэпидрежима исключается, так как обследование воды в детском саду проводилось регулярно.

В регионах России дорожает посещение детских дошкольных учреждений. News.ru выяснил, что траты на ясли-сад ложатся существенным бременем на родителей и нередко достигают 10% от семейного бюджета.