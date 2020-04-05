Пять новых случаев коронавируса подтвердились в Алтайском крае

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять человек. Всего в регионе подтверждены 12 случаев COVID-19. Трое из них выявлены по контакту с предыдущими инфицированными, болезнь у них протекает бессимптомно.
Ещё два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго, — говорится в сообщении оперштаба региона.
Ведомство отмечает, что никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух пациентов не установлено.
В России, по последним данным, зарегистрировано более 4730 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. В Москве к настоящему моменту выявлено 3893 заболевших. среди тех, кто подхватил COVID-19 — депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, писал NEWS.ru.
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