Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтвердились в Алтайском крае

19:46, 05 апреля 2020 74
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять человек. Всего в регионе подтверждены 12 случаев COVID-19. Трое из них выявлены по контакту с предыдущими инфицированными, болезнь у них протекает бессимптомно.

Ещё два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго, — говорится в сообщении оперштаба региона.

Ведомство отмечает, что никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух пациентов не установлено.

В России, по последним данным, зарегистрировано более 4730 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. В Москве к настоящему моменту выявлено 3893 заболевших. среди тех, кто подхватил COVID-19 — депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, писал NEWS.ru.

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