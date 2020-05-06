Путину представят план отмены режима самоизоляции в России

https://static.news.ru/photo/3ffab7b2-8f8f-11ea-a2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая представит президенту Владимиру Путину план поэтапной отмены ограничений, введённых в России из-за коронавируса.

По словам пресс-секретаря главы государства, правительство выполнило поручение Путина разработать документ до 5 мая и 6 мая президент проведёт совещание, на котором обсудят возвращение России к нормальной жизни.

Сегодня Попова будет разъяснять детали этого плана, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, количество заражённых коронавирусом в России превысило 165 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи за последние сутки. К утру 6 мая жертвами эпидемии стали 866 россиян.

Режим самоизоляции действует в РФ с 28 марта и продлится как минимум до 11 мая. Непродовольственные магазины, заведения общепита, образовательные учреждения и другие объекты сферы услуг закрыты в большинстве регионов России.