Путину показали ИИ, ставящий диагноз в 10 раз быстрее обычных исследований Путин ознакомился с работой ИИ в московском центре телемедицины

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Президент России Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Там он ознакомился с работой одного из его структурных подразделений — референс-центра лучевой диагностики. Президенту показали работу искусственного интеллекта, который ставит точный диагноз в 10 раз быстрее обычных исследований.

Как отмечается, руководитель государства прибыл в центр диагностики и телемедицины в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина. Он пообщался с рентгенологами, а также посетил контакт-центр для рентгенлаборантов.

По данным пресс-службы Кремля, в учреждении работают около 400 врачей, они обрабатывают порядка 130 тысяч снимков в неделю. Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз.

Ранее глава государства обратился к участникам заседания коллегии МЧС. По его словам, министерство сейчас представляет собой слаженную, мобильную и технически оснащенную структуру. Глава государства отметил, что в минувшем году российские спасатели действовали в непростых и нестандартных ситуациях.