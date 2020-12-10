Путин заявил о заболевших коронавирусом членах кабмина

https://static.news.ru/photo/a0421398-3aea-11eb-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день несколько федеральных министров РФ болеют коронавирусом, однако продолжают работать дистанционно.

Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома. Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом, — цитирует РИА Новости президента.

О том, сколько членов правительства заразились COVID-19, президент также не сообщил.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициенты распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории как России, так и Москвы, 10 декабря оказались самыми низкими с начала осенней волны эпидемии. По стране показатель упал до 0,96, а в столице — до 0,81.

За последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Вылечились от COVID-19 25 887 жителей России, спасти не удалось 562 человека.