Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

https://static.news.ru/photo/c30707a2-87e4-11eb-a8a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коронавирусом ещё не закончена, нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с общественниками Крыма. Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников встречи. Общественник попросил поручить Роспотребнадзору снять ограничения на организованный отдых детей в здравницах за пределами регионов их проживания, чтобы дети смогли приехать отдыхать на полуостров уже этим летом.

Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жёсткие локдауны. У нас идёт вакцинация. <…> Исходя из этого мы будем строить отпускную кампанию, развивать внутренний туризм, — цитирует ТАСС президента.

Путин добавил, что власти РФ при этом будут руководствоваться требованиями санитарных врачей. По его мнению, нельзя считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, всё же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны.

По последней информации, во всём мире установлено более 121 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В России выявлено 4 428 239 случаев.

Как писал NEWS.ru, Россия лидирует среди европейских стран по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, обе дозы вакцины «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян.

Он подчеркнул, что ни одна страна ЕС ещё не вакцинировала 3 млн своих жителей. Помимо России, по количеству прошедших вакцинацию лидируют Китай, США, Индия и Израиль. Дмитриев отметил, что при этой статистике используется «консервативный подход, основанный на полной вакцинации двумя компонентами».