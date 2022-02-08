Путин: в России необходимо сформировать надёжную защиту от новых инфекций

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Пандемия коронавируса может завершиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в течение ближайших семи месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Ранее он заявлял, что распространения новых мутаций COVID можно избежать, если увеличить темпы иммунизации населения планеты.

Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев, — сказал он. Гинцбург также рассказал, что новые мутации коронавируса будут...