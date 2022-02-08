Путин: в России необходимо сформировать надёжную защиту от новых инфекций
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:42, 08 февраля 2022
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что в России необходимо создать условия для прочной защиты от новых инфекций. По мнению президента, это является самой главной задачей для научного сообщества на сегодня, передаёт ТАСС.
Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи — сформировать прочную, надёжную защиту от новых инфекций,— сказал он.
Путин отметил, что правительством РФ уже был принят ряд мер по предотвращению новых биологических угроз и созданию новой системы мониторинга эпидемиологической обстановки.
Для этого у нас должно быть своё, отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырьё, передовые и даже уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов, включая лекарственные средства нового поколения, в том числе для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам, — сообщил Путин.
Ранее Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на портале госуслуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Также сообщалось, что за прошедшую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 15%, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. При этом, по его данным, число заражений штаммом «омикрон» сократилось на 6%. Кроме того, градоначальник отметил снижение очередей в поликлиниках.