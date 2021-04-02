Путин: российская вакцина эффективна против известных штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/03c2e9de-93a5-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина против коронавируса эффективна против известных штаммов инфекции. Об этом он сообщил в ходе встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, пишет РИА Новости.

Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса, — сказал российский лидер.

Дмитриев согласился с ним, отметив, что двухфазное введение вакцины позволяет российскому препарату выгодно выделиться по эффективности среди других. К слову, она уже хорошо зарекомендовала себя по воздействию на британский и другие штаммы коронавируса.

Путин отметил, что и тест-системы, произведённые в России, определяют практически все варианты мутаций, с чем глава РФПИ так же согласился. Он уточнил , что новые мутации — большой вызов для человечества, однако российские технологии позволяют выявлять их.

Ранее NEWS.ru писал, что все желающие граждане России смогут до июня привиться отечественным препаратом от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.