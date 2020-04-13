Путин призвал в ситуации с коронавирусом учесть экстраординарные сценарии

https://static.news.ru/photo/663e47bc-7d89-11ea-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные.

Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации с тем, чтобы гибко и оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, — сказал глава государства.

Он отметил, что в первую очередь это касается возможной корректировки действий по оказанию медицинской помощи гражданам.

Ранее Британская медицинская ассоциация выпустила новые рекомендации для врачей королевства. Согласно этим инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания». Вместо интенсивной помощи некоторым тяжелобольным будут предлагать паллиативную помощь, писал NEWS.ru.