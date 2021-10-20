Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом активно прививаться от коронавируса, так как речь идёт о защите их здоровья и жизни. Он вновь подчеркнул надёжность российских вакцин и заявил, что вакцинация остаётся наиболее предпочтительным способом получения иммунитета. Его слова приводит ТАСС.

Путин назвал странным то, что люди медлят с вакцинацией от ковида, отметив, что вакцины в РФ вполне надёжны. Он также призвал граждан, у которых в семье кто-то заболел, получить больничный и оставаться дома.

У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, — заявил президент.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН доктор биологических наук Александр Чепурнов назвал вакцинацию единственной альтернативой в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в странах с высокой долей вакцинированных заболеваемость тоже растёт, но госпитализаций при этом меньше.