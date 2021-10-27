Путин призвал медиков объяснять россиянам важность вакцинации от COVID

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что российские медики во взаимодействии с волонтёрами будут уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. Именно этот вопрос сейчас является наиболее важным, заявил президент в обращении к участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Обращение главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Путин отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны. Он также оценил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса.

Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что власти намерены «перезапустить» информкампанию в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая кампания признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и агрессивной агитации. Эксперты рекомендовали чётче провести логическую связь между отменой ограничений и вакцинацией, а также привлечь к работе волонтёров и врачей, которые бы объясняли важность прививок на встречах с рабочими коллективами.