Путин предложил создать федрезерв средств защиты для медиков

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Президент России Владимир Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков.

Речь идёт, в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы, — заявил глава государства на совещании по ситуации с коронавирусом.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, дефицит медицинских защитных костюмов в региональных больницах России достиг 300 единиц в сутки. Как уточнил министр, Москва, где обнаружили большинство заболевших коронавирусом, обеспечена средствами защиты.

По словам чиновника, Россия закупила около 250 тысяч костюмов в Китае и подписала контракт на поставку ещё 1,05 миллиона единиц, но для покрытия дефицита потребуются новые поступления.

За прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.