https://static.news.ru/photo/2c8812ce-556a-11ea-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, а также снизить отпускные цены на необходимые для этого препараты.

Кабмину до 1 июля поручено обеспечить разработку и утверждение новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учётом рекомендаций ВОЗ, — сообщает «Коммерсант».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, а не при ухудшении состояния, как было долгое время в РФ. Путин также поручил правительству уделить особое внимание ключевым группам риска: наркопотребителям, секс-работникам, гомосексуалистам, заключённым, — разработав для них программы профилактики и обеспечив эти программы финансированием.

Как писал NEWS.ru, более 11 тысяч детей в России стоят на учёте с ВИЧ. Речь идёт о детях, появившихся у инфицированных вирусом матерей. Больше половины ВИЧ-положительных несовершеннолетних — старше 11 лет. Около 17% от общего числа зарегистрированных, 11,4 тысячи, учится в младших классах и эта возрастная категория требует особого внимания: необходимо избежать дискриминации и стигматизации детей с ВИЧ среди педагогов, одноклассников и их родителей. Доля впервые выявленных инфицированных подростков 15–20 лет снизилась с 1,6% до 0,8% за семь лет.