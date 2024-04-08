Путин поручил возродить легендарный советский конкурс Путин рекомендовал возродить проведение конкурса «А ну-ка, девушки!»

Фото: Виктор Великжанин/ТАСС

Участницы телепрограммы-конкурса «А ну-ка, девушки!», 1973 год

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов возродить проведение советского конкурса «А ну-ка, девушки!». Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — указано в перечне поручений.

Доклад по соответствующему поручению Путин требует представить от высших должностных лиц субъектов до 1 ноября 2024 года.

Одноименная телепередача выходила на советском телевидении с 1970 по 1987 год. В ней представительницы одной профессии соревновались за звание лучшей в своей сфере. Именно благодаря этой программе телеведущий Александр Масляков попал на телевидение до того, как начал вести КВН.

В феврале 2024 года во время общения главы государства с рабочими Уралвагонзавода одна из участниц встречи, экономист по снабжению Валерия Фролова, предложила возродить этот конкурс в масштабе страны с проведением в Нижнем Тагиле. Путин пообещал подумать, как этот вопрос «подраскрутить».