Путин поручил удвоить медикам «ковидные» выплаты за работу в праздники

https://static.news.ru/photo/fd18f5ec-4525-11eb-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил увеличить вдвое выплаты медицинским работникам, которые будут работать с больными коронавирусом в новогодние праздники.

Президент напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19, пишет ТАСС.

В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — заявил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Он также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой строго проследить за своевременностью выплат медикам.