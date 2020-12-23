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Путин поручил удвоить медикам «ковидные» выплаты за работу в праздники

16:32, 23 декабря 2020 35
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил увеличить вдвое выплаты медицинским работникам, которые будут работать с больными коронавирусом в новогодние праздники.

Президент напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19, пишет ТАСС.

В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — заявил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Он также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой строго проследить за своевременностью выплат медикам.

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