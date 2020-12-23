Путин поручил удвоить медикам «ковидные» выплаты за работу в праздники

Президент России Владимир Путин поручил увеличить вдвое выплаты медицинским работникам, которые будут работать с больными коронавирусом в новогодние праздники.
Президент напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19,
В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — заявил президент.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Он также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой строго проследить за своевременностью выплат медикам.