Президент России Владимир Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины в 2022--2023 годах за счёт средств, сэкономленных ранее. Как сообщается на сайте Кремля, где опубликован список поручений президента, следует увеличить объём бюджетных ассигнований, выделяемых на софинансирование этих мероприятий и проиндексировать расходы на модернизацию с учётом инфляции.

Включить в национальный проект «Здравоохранение» мероприятия, предусмотренные региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой показатель, характеризующий удовлетворённость населения качеством медицинской помощи, а также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя, — говорится в поручении.

Ранее врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная пояснила, что укрепление первичного звена российского здравоохранения необходимо для возвращения доверия граждан к отечественной медицине. Она подчеркнула, что потенциал амбулаторных служб сложно переоценить, однако им не хватает «чёткости и структурности».

Спикер добавила, что привести в порядок первичное звено необходимо для того, чтобы все врачи давали единые рекомендации, соответствующие стандартам доказательной медицины, и назначали эффективное и безопасное лечение, а также препараты с доказанной эффективностью и безопасностью. Левадная добавила, что в РФ есть определённый дефицит доверия и контактов с населением и эту проблему необходимо решать.