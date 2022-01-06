Путин поручил Минздраву подготовить диспансеризацию переболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с региональными властями провести кампанию по привлечению переболевших коронавирусом к углублённой диспансеризации. О результатах информационной кампании Минздрав должен доложить до 1 марта 2022 года, указано на сайте Кремля.

Минздраву совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме в рамках Российской недели здравоохранения заявил, что 85% переболевших COVID-19 обращаются за медицинской помощью для дополнительного лечения. Глава ведомства сделал вывод о необходимости проведения тщательной диспансеризации пациентов после коронавируса. В связи с этим подчеркнул необходимость государственной программы по углублённой диспансеризации пациентов, перенёсших COVID.

Также министр предупредил, что коронавирус негативно влияет на общее состояние здоровья человека. По его словам, у некоторых пациентов после перенесённого заболевания наблюдаются тяжёлые поражения сердца и лёгких. Также после COVID-19 могут возникнуть проблемы с эндокринной системой и с кожей. Мурашко рекомендовал пройти углублённую диспансеризацию всем, кто переболел коронавирусом. Он отметил, что серьёзные патологии у переболевших можно выявить только при проведении углублённого обследования.