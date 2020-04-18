Путин поручил кабмину к 20 апреля дать прогнозы по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 20 апреля обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. Доклад с такой информацией должен представляться президенту ежедневно.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Из него следует, что к 20 апреля кабмин должен принять меры по формированию единого федерального резерва. В него войдут средства индивидуальной защиты, медоборудование, лекарства, дезинфицирующие и иные средства для борьбы с коронавирусом. В документе отмечается, что министры также должны предусмотреть механизм оперативного направления этих ресурсов в медорганизации.

О создании такого федрезерва Путин впервые заявил 13 апреля. По задумке эти запасы, а также врачебные бригады должны направлять в те регионы и учреждения, где они наиболее востребованы в данное время

7 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что дефицит медицинских защитных костюмов в региональных больницах России достиг 300 единиц в сутки. Как уточнил министр, Москва, где обнаружено большинство заболевших коронавирусом, обеспечена средствами защиты.

По словам чиновника, Россия закупила около 250 тысяч костюмов в Китае и подписала контракт на поставку ещё 1,05 миллиона единиц, но для покрытия дефицита потребуются новые поступления.