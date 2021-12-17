Путин отметил эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрон»-штамма
Софья Купервасер
Софья Купервасер
15:30, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» в борьбе с «омикроном» работает лучше других вакцин, передаёт ТАСС. Глава государства также отметил, что последствия распространения «омикрон»-штамма пока неизвестны, однако в настоящий момент эксперты над этим работают.
РФ готова поделиться «Спутником V» для дополнительной ревакцинации в других странах, в том числе Европы, — резюмировал политик.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев высказался о возможной причине возникновения «омикрона». По его словам, новый штамм коронавируса мог появиться в результате испытаний новых препаратов от «дельта»-варианта COVID-19. Сергеев заявил, что у него складывается впечатление, будто вирус действительно оказался в таком состоянии, когда его заставляли мутировать. Из-за этого он принял новый облик.