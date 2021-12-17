Путин отметил эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрон»-штамма

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Вакцинация двумя дозами препарата «Спутник V» и ревакцинация через полгода обеспечивают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости. В случае распространения штамма в России он рекомендовал придерживаться стратегии вакцинации, которая использовалась в борьбе с другими штаммами.

Так вот, эта схема вакцинации даёт на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — сказал Гинцбург. При этом в Российском фонде прямых инвестиций...