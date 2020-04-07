Путин обсудит создание вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9fd66fc2-78d4-11ea-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит российские наработки по созданию вакцины от коронавируса.

Президент отметил, что знает о работе учёных-вирусологов, фармацевтов и врачей над системами профилактики COVID-19 и вакцины от коронавируса, передаёт РИА Новости.

Хотел бы сегодня, уважаемые друзья, услышать по этому вопросу тоже ваше мнение и ваши оценки перспектив создания соответствующих препаратов, - заявил Путин на встрече с экспертами-медиками.

Как писал NEWS.ru, к 7 апреля коронавирус поразил около 7,5 тысячи россиян. Объявленные с 28 марта нерабочие дни и режим самоизоляции продлятся как минимум до конца апреля.