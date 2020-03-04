https://static.news.ru/photo/8fb0ba00-5e15-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности работы по улучшению здоровья россиян. В преддверии 8 Марта он оценил вклад женщин в решение этой задачи.

Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства — безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель, — говорится в приветствии Путина участникам форума «Здоровье женщин — благополучие нации».

Президент подчеркнул, что «уникальный вклад» в решение этих первоочередных задач вносят женщины, которые трудятся в системе здравоохранения, образования, соцсфере, органах власти, а также в бизнес-структурах и в общественных организациях.

Как писал NEWS.ru, мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением на этом же форуме выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, именно мужчины больше подвержены стрессу, они чаще страдают от вредных привычек. Даже гипертония, которая раньше считалась чисто женской болезнью, уже перестала быть таковой.