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Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ

Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%
15:15, 28 декабря 2021
Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%, заявил в ходе неформального саммита глав стран СНГ президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС. Глава государства подчеркнул, что к такому уровню иммунизации стремятся в том числе и за рубежом.

На неформальном саммите СНГ главы государств заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусом и «омикрон»-штаммом, задав ей несколько уточняющих вопросов. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин поинтересовался ситуацией в России и получил ответ, что сейчас коллективный иммунитет составляет около 60%.

А нужно 90, — констатировал президент.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн уточнил, что добиться стопроцентной вакцинации россиян от коронавируса невозможно, однако стоит привить как можно больше граждан. Говоря о защите от коронавируса новорождённых детей, вирусолог отметил, что младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она вакцинирована, в целом же новорождённые мало восприимчивы к этой инфекции.

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