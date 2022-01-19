Путин на следующей неделе проведёт с правительством совещание по COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложен план кабмина по борьбе с новым штаммом «омикрон», передаёт ТАСС. Он добавил, что ситуация с коронавирусом будет обсуждаться на очередном совещании Путина с правительством на следующей неделе.

Текущая ситуация с ковидом на каждом совещании с правительством обсуждается. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт. Обязательно там это будет рассматриваться, — сказал Песков.

Он добавил, что план по борьбе с распространением «омикрон»-штамма уже представлен главе государства.

Накануне, 18 января, Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудил новый проект мер по борьбе с «омикроном». В заседании приняли участие и главы регионов.

В ходе него премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит 15 млрд рублей на закупку лекарственных средств против коронавируса. Также будет выделено ещё 5 млрд рублей регионам на эти же цели. Также глава кабмина обратился к работодателям с предложением по возможности перевести большую часть персонала на дистанционную работу, а также обеспечить тестирование тех сотрудников, кто работает в офисах.

В свою очередь в Госдуме сообщили, что в России пока не планируется введение новых ограничений на фоне быстрого распространения «омикрона». Об этом заявил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, ситуация находится под контролем.