Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe71097e-fd8c-11ea-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил, что скоро будет зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса.

Ранее глава государства сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Путин уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.