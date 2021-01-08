Пушков усомнился в безопасности вакцины компании Pfizer

https://static.news.ru/photo/2ffd3878-51c5-11eb-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner via www.imago-images.de/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что к вакцине от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, всё больше вопросов из-за увеличивающегося количества смертей.

К вакцине Pfizer всё больше серьёзных вопросов. Число смертей после вакцинации именно этой вакциной в разных странах ― от Израиля до США ― заставляет сомневаться в возможностях её использования, ― написал в своём Telegram-канале Пушков.

8 января в Норвегии скончался уже третий человек, которому была сделана прививка от коронавируса. 82-летнему мужчине ввели препарат Pfizer/BioNTech 5 января. Ранее после вакцинации там умерли два постояльца дома престарелых.

Как писал NEWS.ru, 8 января также стало известно, что врач в США скончался спустя две недели после прививки вакциной Pfizer. О смерти врача сообщила его супруга Хайди Некельманн. По её словам, 56-летний Грегори Майкл был полностью здоров, занимался спортом, не курил, выпивал крайне редко. Врач заявил сначала о появлении через три дня после введения вакцины красных пятен на руках и ногах. Как медик он сам диагностировал у себя подкожное кровоизлияние. Проведённое исследование показало острую нехватку тромбоцитов.

Ранее в Мексике был выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована. Незадолго до этого стало известно о смерти медработника в Португалии. Женщина скончалась после прививки вакциной, разработанной Pfizer.