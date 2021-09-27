Пушков: европейский рынок вакцин захватили американцы
Анна Акимова
Анна Акимова
11:50, 28 сентября 2021
Алексей ПушковФото: Совет Федерации/flickr.com
Читайте нас в Google Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ французской корпорации Sanofi выводить на рынок собственную РНК-вакцину от COVID-19. Он считает, что ответственность за отсутствие разнообразного предложения российских и европейских препаратов на рынке лежит на американских производителях.
А захватили рынок в Европе и многих других частях света американцы. И все европравительства им подыгрывают. Поэтому другим вакцинам, даже самым замечательным, на европейском рынке места нет, — написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, сложившаяся ситуация объясняет спрос на отечественную вакцину «Спутник V» только в трёх европейских государствах.
Ранее сообщалось, что руководство французской биотехнологической корпорации Sanofi отказалось от третьей стадии испытаний и выпуска собственной РНК-вакцины от COVID-19, несмотря на высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов на первых двух этапах. В компании объяснили это опозданием с выходом на рынок. Однако Sanofi вместе с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline продолжает разработку вакцины на основе рекомбинантного белка.