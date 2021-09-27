Пушков: европейский рынок вакцин захватили американцы

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, как изменилась симптоматика у тех, кто сейчас заболевает коронавирусом. Учёный также назвал условия, которые будут способствовать росту и спаду заболеваемости в стране.

Профессор отметил, что в настоящее время наибольшее распространение на территории России получил штамм «дельта». Он выявляется практически в 100% случаев. Для него характерны такие симптомы как потеря вкуса и обоняния,...