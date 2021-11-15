Пульмонолог развеял мифы о коронавирусе

Нельзя сравнивать коронавирус с простудой, так как каждый пятый пациент с COVID-19 нуждается в госпитализации из-за тяжёлого состояния. Антибиотики помогут полностью излечиться, только если болезнь была вызвана бактерией, заверил «Ежедневным Новостям Владивостока» пульмонолог Олег Абакумов.

Он также подчеркнул , что пневмония — крайне опасное заболевание, которое развивается из-за вируса. Абакумов уточнил, что наиболее подвержены коронавирусу не только дети и пожилые люди, но и взрослые россияне, которые ведут малоподвижный образ жизни, не следят за питанием и имеют вредные привычки. Отсутствие высокой температуры, уточнил пульмонолог, вовсе не означает, что всё в порядке, ведь пневмония может развиться даже без этого симптома.

Ранее пульмонолог Андрей Пальман объяснил различие между обычной пневмонией и коронавирусной. По его словам, кашель при COVID — сухой и без мокроты.