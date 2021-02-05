Пульмонолог рассказала о профилактике внебольничной пневмонии

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Внебольничная пневмония входит в пятёрку по смертности от инфекционно-воспалительных процессов. О её профилактике рассказала врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа.

Врач сообщила, что пневмонию называют внебольничной, если инфекция развилась вне стен лечебных учреждений. При подозрении на это заболевание нужно как можно скорее обратиться к врачу, а если состояние тяжёлое — вызвать на дом терапевта или скорую.

При этом врач должен записать жалобы на состояние пациента, после чего проверить цвет кожи, наличие бледности, синюшности кончиков пальцев рук, измерить давление и пульс. Важно прослушать лёгкие, отмечая хрипы и изменения дыхания.

Лечение назначает врач и ни о каком самостоятельном лечении или народном не может идти речи, — цитирует Неешпапу KP.RU.

Она добавила, что для профилактики заболевания следует носить медицинскую маску в период эпидемий, мыть руки с мылом, использовать санитайзер и не трогать лицо.

Как писал NEWS.ru, коронавирус может мутировать двумя путями, становясь либо менее летальным, либо более опасным. Об этом заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его мнению, COVID-19 в Европе, США и на Дальнем Востоке со временем станет менее летальным. Это связано с тем, что любой особо патогенный вирус мутирует так, чтобы вызывать более хроническое и менее смертоносное заболевание, не убивая при этом хозяина. И это подтверждается течением болезни инфицированных, наблюдаемой в клиниках с марта прошлого года. А вот мутации из Экваториальной Африки могут быть в разы более опасными, так как там тепло и сыро.