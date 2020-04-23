Пульмонолог рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил о необычном течении пневмонии у людей, которые заразились коронавирусом. По его словам, атипичная пневмония нынешнего вида отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело прежде.
Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения лёгких с абсолютно разными клиническими проявлениями, — сказал врач в интервью «Российской газете».
Авдеев добавил, что ныне у людей с признаками пневмонии порой нет симптомов и признаков болезни — ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. С таким развитием болезни человечество столкнулось впервые, отметил пульмонолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Бостонской детской больницы определили, какие клетки в лёгких, носовых пазухах и кишечнике наиболее уязвимы для коронавируса. Учёным помогла база данных медучреждения, которая изначально предназначалась совершенно для других целей. Специалисты пришли к выводу о важности протеинов, необходимых коронавирусу для проникновения в клетку.