Пульмонолог рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/bc6ea7be-85c5-11ea-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил о необычном течении пневмонии у людей, которые заразились коронавирусом. По его словам, атипичная пневмония нынешнего вида отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело прежде.

Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения лёгких с абсолютно разными клиническими проявлениями, — сказал врач в интервью «Российской газете».

Авдеев добавил, что ныне у людей с признаками пневмонии порой нет симптомов и признаков болезни — ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. С таким развитием болезни человечество столкнулось впервые, отметил пульмонолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Бостонской детской больницы определили, какие клетки в лёгких, носовых пазухах и кишечнике наиболее уязвимы для коронавируса. Учёным помогла база данных медучреждения, которая изначально предназначалась совершенно для других целей. Специалисты пришли к выводу о важности протеинов, необходимых коронавирусу для проникновения в клетку.