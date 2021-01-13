Пульмонолог рассказал, как подействует массовая вакцинация на россиян

https://static.news.ru/photo/1c50f116-55bc-11eb-82dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с NEWS.ru предположил последствия масштабной вакцинации населения России, которая начнётся со следующей недели.



Как сообщил медик, всё зависит от двух факторов: вакцинации и ответа на нее иммунной системы, то есть насколько долго человек сможет не заразиться Covid-19.

В этих двух моментах есть уязвимые места, которые обсуждаются во всем мире. Первый — это ваше желание вакцинироваться. Вакцинация добровольная, не принудительная. На текущее время опубликованных научных доказательств о плохом или хорошем действии нет, — рассказывает пульмонолог.



По мнению Бабака, это касается всех изобретённых вакцин, нужно время, чтобы проанализировать накопленный материал.

Вторая причина — само действие вакцины. Вакцинированные люди могут повторно заболеть ковидом в лёгкой форме и единично, но такие данные есть. Поэтому вопрос в том, как покажет себя дальнейшая ситуация. Если будет устойчивый иммунный ответ, то распространение вирусной инфекции прекращается, — заключил эксперт.



News.ru напоминает, что ранее президент России Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации против коронавируса уже со следующей недели. В связи с этим глава государства поручил подготовить всю нужную инфраструктуру.