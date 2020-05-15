Пульмонолог рассказал, как не допустить новых случаев заражения COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/1bd8f854-ae2e-11ea-adec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны демонстрировать сознательное поведение и соблюдать меры предосторожности после снятия коронавирусных ограничений. Это необходимо, чтобы не допустить новых заражений. Такого мнения придерживается главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Такие действия позволят снизить риски негативного сценария по росту коронавирусной инфекции.

Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением, — подчеркнул главный пульмонолог Минздрава.

NEWS.ru писал, что почти 316 тысяч человек в России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в России провели 14,8 млн тестов на коронавирус.

На 14 июня в России 528 964 случая коронавирусной инфекции (+8835 за последние сутки), 280 050 выздоровели (+5409 за последние сутки). Умерли 6948 человек (+119 за последние сутки).