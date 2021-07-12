Пульмонолог рассказал, как быстро восстановить лёгкие после пневмонии

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков назвал способы восстановить лёгкие после пневмонии. По словам медика, сделать лёгкие устойчивыми к коронавирусу не получится, можно укрепить дыхательную систему, сообщает Пятый канал.

В качестве как профилактики, так и реабилитации подойдёт физическая активность.

Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы, — пояснил специалист.

Особое внимание пульмонолог посоветовал уделить скандинавской ходьбе, так как она укрепляет мышцы ног, рук, груди и спины. А если при выполнении этого упражнения ещё и правильно дышать, то укрепляется дыхательная система.

Не последнюю роль при лёгочной реабилитации играют хорошее питание и психоэмоциональная поддержка. Переболевшим следует соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, делать дыхательную гимнастику.

Результатом дыхательных упражнений будет укрепление диафрагмы, межреберных мышц и улучшение кровотока, насыщение кислородом крови, — добавил Никишенков.

Однако людям старше 65 лет, особенно страдающим от диабета, лишнего веса или проблем с сердцем, в период пандемии врач не советует выходить на улицу. Им лучше заниматься дыхательной гимнастикой дома.

Ранее академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о методике, которая позволяет снять постковидный синдром.