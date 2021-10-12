Пульмонолог посоветовал, как контролировать дыхание после COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:25, 12 октября 2021
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
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После перенесённого COVID-19 у людей часто возникают проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом в интервью радио Sputnik рассказал пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности, — отметил врач.
По его словам, подобный механизм саморегуляции обычно помогает избежать нехватки кислорода в тканях, и поэтому, пока мозг получает этот элемент в достаточном количестве, опасности для человека нет. Однако важно контролировать ситуацию.
Есть простой прибор — пульсоксиметр, он определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания, — объяснил Карабиненко.
При тревожных показателях медик рекомендовал обратиться к врачу, который сможет назначить лечение, подберёт упражнения для определённых групп мышц. При этом проблемы с дыханием могут быть связаны с разными причинами: некоторым людям сложно полноценно вдохнуть, а у других не получается выдохнуть по вине бронхоспазма, вызванного коронавирусом.
У одних остаётся длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затруднённый вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры, — подчеркнул Карабиненко.
Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания.