Пульмонолог посоветовал, как контролировать дыхание после COVID-19

После перенесённого COVID-19 у людей часто возникают проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом в интервью радио Sputnik рассказал пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности, — отметил врач.

По его словам, подобный механизм саморегуляции обычно помогает избежать нехватки кислорода в тканях, и поэтому, пока мозг получает этот элемент в достаточном количестве, опасности для человека нет. Однако важно контролировать ситуацию.

Есть простой прибор — пульсоксиметр, он определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания, — объяснил Карабиненко.

При тревожных показателях медик рекомендовал обратиться к врачу, который сможет назначить лечение, подберёт упражнения для определённых групп мышц. При этом проблемы с дыханием могут быть связаны с разными причинами: некоторым людям сложно полноценно вдохнуть, а у других не получается выдохнуть по вине бронхоспазма, вызванного коронавирусом.

У одних остаётся длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затруднённый вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры, — подчеркнул Карабиненко.

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