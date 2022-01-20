Пульмонолог оценил вред здоровью от сигарет и вейпов

Электронные сигареты и вейпы не так вредны, как их «классический» табачный аналог, заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин. Он также выступил против инициативы о запрете продажи электронных систем доставки никотина, передаёт Lenta.ru.

Да, лёгкая доступность позволяет распространяться вейпам среди подростков, нельзя умалчивать сей факт. Но люди, которые перешли на вейпы с обычных сигарет, скорее всего, будут вынуждены вернуться к ним, а это гораздо вреднее. Сигареты вызывают рак лёгких, рак гортани, рак губы, хроническую обструктивную болезнь лёгких, — пояснил Овечкин.

Он добавил, что в вопросе вреда электронных сигарет было проведено слишком мало исследований. Пульмонолог рассказал о заболевании EVALI, которое связано с поражением лёгких из-за курения вейпов. Овечкин добавил, что этот недуг зарегистрирован в США уже не первый год, однако до сих пор неизвестно, какой именно компонент электронных сигарет его вызывает.

Ранее сообщалось, что подросток скончался, выкурив электронную сигарету в городе Бийске Алтайского края. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 10 января к 17-летней девушке пришла 18-летняя подруга с 12-летним братом. Они покурили электронную сигарету, после чего почувствовали себя плохо. Утром бабушка проживающей в квартире девушки обнаружила всех троих без сознания. Девушки были госпитализированы, мальчика спасти не удалось.

Позднее стало известно, что подростки отравились угарным газом. В доме была установлена печь, и одна из девочек забыла открыть заслонку, вследствие чего дым проникал в жилое помещение.