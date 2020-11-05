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Пульмонолог назвал самые частые симптомы коронавируса

11:55, 05 ноября 2020 1 147
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подавляющее большинство заразившихся коронавирусом пациентов испытывают жар. Температура у них поднимается выше 37,5 градуса, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он составил неформальный рейтинг симптомов заболевания по частоте их проявления.

Так, высокая температура, по его словам, встречается у 90% инфицированных. На втором месте — слабость и утомляемость, она характерна для 40% заражённых. Почти у такого же количества людей проявляется кашель, передаёт РИА Новости.

Далее в списке Авдеева идут одышка (30%), головная боль (20%) и боли в горле (около 10%).

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.

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