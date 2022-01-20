Пульмонолог назвал неправомочными сообщения о скором окончании пандемии

Академик, директор института пульмонологии Александр Чучалин считает, что оптимистичные настроения по поводу окончания пандемии коронавируса на фоне распространения «омикрон»-штамма неправомочны, передаёт «Интерфакс». По его словам, поведение «омикрона» напоминает COVID до пандемии.

На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к новым условиям, <....> новые штаммы появляются в предельно короткие сроки, — рассказал Чучалин.

Он отметил, что нынешняя ситуация с «омикроном» в клинической картине больше напоминает ту, которая наблюдалась при сезонных проявлениях штамма коронавируса и которая описана ещё до наступления пандемии. Но следует ли из этого, что он переходит в стадию сезонного заболевания, по словам академика, пока сказать нельзя.

По словам Чучалина, те изменения, которые произошли, а это более чем 30 мутаций, позволяют избегать иммунную защиту против коронавируса.

Как ранее заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» пандемия может завершиться. До этого подобный прогноз дал заместитель президента Российской академии образования (РАО) доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.