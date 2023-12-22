Пульмонолог из МОНИКИ о причинах кашля и лечении народными средствами

Число зарегистрированных в России случаев заболеваний органов дыхания за два года увеличилось на 9%, заявили в Минздраве. В частности стало больше пациентов с хронической обструктивной легочной болезнью. Основное проявление заболеваний этой этимологии — кашель. Обычно это первый симптом, который указывает на болезнь. Врач- пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра МОНИКИ Алексей Никишенков рассказал NEWS.ru об основных видах кашля, способах лечения и влиянии постковидногой синдрома на течение болезни.

Ковид и его последствия

— Алексей Михайлович, пандемия коронавируса осталась в прошлом. Не для всех он прошел бесследно. Скольким россиянам он оставил необратимые последствия для здоровья? Какие самые распространённые?

— По моим оценкам, это около 10% тех, кто переболел. Поражение легких (до 70%) и присоединенная бактериальная инфекция вызывали фиброз (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений — прим. NEWS.ru). Это необратимое состояние. Легкие уже не работают в полную силу. При малейшей физической нагрузке появляется одышка. Человек теряет возможность заниматься спортом, даже долгие прогулки остаются под вопросом.

— Возможно ли облегчить это состояние?

— Все зависит от степени фиброза. Весьма эффективной может быть дыхательная гимнастика. Тренировка дыхательных мышц, кислородотерапия.

— После перенесенного ковида, особенно с повреждением легких обычная ОРВИ проходит тяжелее или этот фактор незначимый?

— На мой взгляд, это не связанные вещи. На течение вирусной инфекции перенесенный ковид никак не влияет.

— В период пандемии пациентами прописывали антибиотики в качестве профилактики. Предполагалось, что если присоединится бактериальная флора, то они остановят течение болезни. Что вы об этом думаете?

— Такое было во время «первой волны», когда у людей была паника. Огромное количество пациентов, разбираться времени не было. Назначались гормональные препараты, противовирусные, антибиотики всем подряд. Единственная цель была: остановить эпидемию. Если отойти от этой паники, то конечно такой подход был неправильный. Антибиотики назначаются если есть достоверные признаки бактериальной инфекции. В противном случае антибактериальные препараты абсолютно бесполезны и даже вредны. Их прием приводит к возникновению антибиотикорезистентности. Когда проникает бактериальная инфекция, лечить ее становится нечем. Человек погибает. Таких случаев, к сожалению стало больше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виды кашля, способы лечения

— Какой бывает кашель? Отличается ли он при разных заболеваниях? На что обратить внимание?

— Кашель может быть звучным, тихим, лающим, эпизодическим приступообразным. А также сухим и влажным. Последние две категории особенно важны. При влажном кашле появляется отложение мокроты, находящейся в бронхиальном дереве. Это происходит при воспалительных процессах в дыхательный системе. Обычно это бронхиты бактериальной природы. Практически все пневмонии, кроме вирусных. Сухой кашель чаще всего проявляется при ОРВИ или коклюше. Подходы к терапии сухого и влажного кашля отличаются принципиально.

— Что будет, если лечить кашель неправильно?

— Самая распространённая ошибка — прием препаратов, которые разжижают мокроту. Если кашель сухой и мокроты нет, разжижать нечего. Это не рационально и абсолютно бесполезно.

При такой симптоматике назначаются противокашлевые препараты.

Противокашлевые средства делятся на препараты центрального действия и периферического. Препараты центрального действия (например, такие как кодеин) блокируют передачу нервных импульсов от кашлевых рецепторов к кашлевому центру, который находится в головном мозге. При этом и идет общее воздействие на ЦНС.

Сейчас широкое применение получили препараты периферического действия, которые блокирует кашлевые рецепторы на периферии (слизистой оболочке бронхов, в дыхательных путях), не воздействуя при этом на центральную нервную систему. Хорошим примером препарата периферического действия является итальянский сироп Левопронт. Если кашель влажный, препараты для разжижения мокроты нужны. Они облегчают ее отхождение.

— Чем отличается терапия против кашля у взрослых и детей?

Ничем. В любом случае нужно выявить причину и назначить лечение.

— Почему у одних людей кашель после ОРВИ или гриппа проходит очень быстро, а у других — длится чуть ли не месяцами?

— Во-первых, это зависит от того, какая была инфекция. Например, при коклюше кашель может наблюдаться в течении трех недель и месяца из-за специфичности возбудителя. Во-вторых, сопутствующие заболевания играют роль. Если у человека есть хронический бронхит, это утяжеляет течение, кашель будет дольше. На поверхности бронхов находятся «реснички». Они синхронно двигаются в сторону противоположную от движения воздуха. Это позволяет задерживать и выводить частички пыли, микроорганизмы, мокроту. Из-за хронического воспаления при бронхите они погибают. Мокрота уже не может подниматься вверх. Это первое. Второе — количество клеток, которые продуцируют слизь увеличивается в результате хронического воспаления. Получается порочный круг. Реснички не могут вывести мокроту, но количество мокроты увеличивается. Возникает такая вязкая, тягучая мокрота она прилипает к станкам. Человеку становится очень трудно дышать, просвет бронхов сужается. Это огромный дискомфорт и дыхательная недостаточность. Вот такой кашель лечится как раз препаратами, которые разжижает мокроту. Например, хорошо себя зарекомендовала карбоцистеина лизиновая соль (Флуифорт). Он разжижает мокроту и уменьшает ее объем в бронхах.

Лечить ли насморк картошкой

— Народные методы борьбы с кашлем: дышать над картошкой, горчичники — ваше мнение. Бывает ли, что они помогают лучше, чем лекарственные препараты?

— Я придерживаюсь принципов доказательной медицины. Эффективны препараты, которые прошли клинические испытания и доказали свои свойства. Мы точно знаем в какой дозировке их принимать, какие побочные эффекты. Когда мы говорим о народных методах, сложно соблюсти дозировку.

Можно легко переборщить или недобрать. В этом главная претензия.

Травы, горчичники, испарения от вареного картофеля — это все возможно только в качестве дополнительной терапии. Нужно всегда соблюдать осторожность. Горячий пар может снять заложенность носа, улучшив кровоснабжение. Но с другой стороны есть вероятность ожога слизистой. Зачем такие риски, если есть проверенные, современные средства.

— Какое влияние на легкие/бронхи оказывают электронные сигареты? Участились ли бронхолегочные заболевания среди подростков, учитывая, как модно сейчас курить вейпы?

— К сожалению распространено мнение о том, что электронные сигареты безвредны. Это не так. Уже доказано, что они провоцируют развитие хронического бронхита и хронической обструктивной болезни легких.

Все чаще встречается болезнь EVALI — повреждение легких, ассоциированное курением электронных сигарет и вейпов. Это неинфекционное респираторное заболевание, которое наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. В основе развития EVALI лежит острое повреждение легких. Существует большое сходство данного заболевания с острой двусторонней пневмонией.

Еще одна опасность вейпов — возможное возникновение аллергических реакций. У некоторых людей есть врожденная непереносимость компонентов, содержащихся в вейпах. За считанные минуты это может вызвать очень сильное повреждения легких. Далее — реанимация и ивл. К сожалению подобные случаи все чаще отмечаются у молодежи. Курение вейпов сейчас вошло в моду. Просвещать молодежь по этому поводу обязательно.