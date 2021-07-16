Психотерапевт рассказала, как помочь людям пережить расставание

Люди, переживающие расставание или смерть близкого родственника, находятся в пограничном состоянии. Они хуже соображают, не замечают светофоры, могут удариться током или попасть под машину и даже не всегда сами себя обслуживают, рассказала NEWS.ru врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая.

Безусловно, во всех семьях без всякой психологии уделяют внимание оставленному человеку. Тому, кого оставляют. И, безусловно, им — родителям, друзьям, сослуживцам — нужно больше времени уделять такому человеку. Приехать даже ему суп приготовить, дать ему выговориться, выслушать его. Общение с близкими может заменить психотерапевта, — отметила эксперт.

Она добавила, что решение создать семью принимают оба партнёра и ответственность за развод также лежит на них.

А когда один хочет уйти, то второй не всегда к этому готов. И, безусловно, нормальный партнёр подготовит вторую половину к достойному расставанию. И поделит честно имущество. Оставит, где жить. Скажет, чем будет помогать, если есть общие детки. Достойно разойдётся. Конечно, если партнёр великолепный, сложно сразу найти замену, — подчеркнула Толстая.

Психотерапевт также прокомментировала 10-летнее «нытьё» актрисы Агаты Муцениеце после развода с артистом Павлом Прилучным. Медик отметила, что девушка «просто использовала такую аллегорию», глубоко сожалея о том, что не смогла сохранить этот брак и что артист был «чудесным мужем», а найти ему замену станет очень сложно.

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились на публике вместе. Они посетили частную школу, где учится их сын — восьмилетний Тимофей. Дочь именитой пары — пятилетняя Мия — ходит в детский сад при этом же учебном заведении.