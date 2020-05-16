Психотерапевт рассказал о проблемах выхода из режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/33ab1600-9778-11ea-aae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время выхода из режима самоизоляции у людей могут проявиться все психологические трудности, скопившиеся за период ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил психотерапевт Александр Федорович.

По его словам, главной трудностью для граждан может стать стрессовое состояние, возникшее из-за ограничения свобод и проблем с перемещением. Как подчеркнул Федорович, психологическое напряжение также у многих будет связано с личными отношениями. Кроме того, стресс может вызвать обеспокоенность относительно профессиональной деятельности, ведь в период пандемии многие работодатели вдруг осознали, что офис можно не арендовать, а штат сократить вдвое.

А если говорить о проблемах психиатрических, то уровень тревоги, неуверенности, все фобические состояния нарастают ровно потому, что все СМИ наполнены рассуждениями о вирусе, эпидемии, о чипизации, о том, что все вокруг умирают, — цитирует Федоровича РБК.

Психотерапевт подчеркнул, что напряжённая ситуация способна привести к росту депрессивных эпизодов. Особенно эта проблема может затронуть тех, кто ранее страдал от депрессии.

Как передавал NEWS.ru, вынужденная изоляция повлияла на состояние психики многих россиян, у некоторых из них начали проявляться признаки клинической депрессии, и нельзя не обращать на них внимания, предупредила врач-психотерапевт Айна Громова.