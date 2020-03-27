https://static.news.ru/photo/f870df40-7033-11ea-af8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kabat Martin/CTK/Global Look Press

Из-за нарастания панических настроений, связанных с пандемией коронавируса, во всём мире растёт число ложных обращений к медикам. Люди пытаются выискивать у себя симптомы COVID-19 и при определённом уровне мнительности находят. Однако это — не что иное, как информационно спровоцированная ипохондрия, заявил психотерапевт Андрей Жиляев.

По его словам, медикам это явление известно давно. Например, во времена эпидемий чумы у людей, которые очень боялись заболеть, набухали лимфоузлы, поднималась температура, их била лихорадка, воспалялись суставы. Все признаки были налицо, однако легко внушаемые люди чумой при этом не болели.

У человека вегетативная нервная система. Эмоции — это наши мысли в совокупности с вегетатикой. Когда напряжение растёт, включается гормональная система. После этого организм формирует иммунный ответ. Всё вместе это называется психосоматическим расстройством, — цитирует Жиляева «Вечерняя Москва».

Мозг человека крайне изобретателен, отметил психотерапевт. В связи с этим он не исключил, что у тех, кто боится заразиться коронавирусом, может, к примеру, без видимых причин воспалиться горло. Не исключены и другие «симптомы».

Особо впечатлительным людям, чтобы не провоцировать самих себя, специалист посоветовал ограничить «источники заражения» — на время отказаться от телевизора и Интернета.

Если избежать эффекта не удалось, следует соблюдать режим покоя. Он нужен даже «ложно больному» человеку, подчеркнул Жиляев. Врач посоветовал отлежаться в постели, выпить чаю, переключиться на хорошие книги или позитивное кино. Таким образом следует отвлечь мозг, тогда уже через пару дней «больной» почувствует первые признаки «выздоровления».

Тем не менее с постельным режимом важно не переусердствовать. Как писал NEWS.ru, малоподвижный образ жизни в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса может снизить иммунитет и привести к целому ряду заболеваний.