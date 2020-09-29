Психотерапевт предостерёг от борьбы со стрессом с помощью успокоительных

https://static.news.ru/photo/916e559e-02ef-11eb-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Вопреки расхожему мнению успокоительные средства не станут безопасной альтернативой антидепрессантам при тревожности, стрессах и депрессии, считает заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин.

Он предупредил о том, что попытки самостоятельно справиться с болезным психологическим состоянием могут только усугубить ситуацию, и подчеркнул важность оказания квалифицированной помощи от специалиста.

Тревога может быть признаком невроза и депрессии. Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3–5 лет от начала заболевания — это потерянные годы. При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние, — сообщил психотерапевт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что доступные в аптеках успокоительные средства не так безопасны, как принято считать, в то время как существует множество мифов, из-за которых люди опасаются пить прописанные врачами антидепрессанты.

Так, он указал, что в основе «Корвалола» и его аналогов лежат сильнодействующие вещества — барбитураты. По его словам, это не просто лекарство, основанное на травах, и препарат способен вызвать зависимость от фенобарбитала.

Существует миф, что антидепрессанты вызывают зависимость, поэтому их пить не надо. Но в случаях генерализованного тревожного расстройства именно антидепрессанты способствуют выздоровлению. Нет универсальной таблетки от всех болезней. В зависимости от симптомов, тяжести заболевания лечение всегда будет разным. Оно не только фармакологическое, но и психотерапевтическое, то есть направленное на то, чтобы научить человека справляться со стрессом, тревогой, — уточнил врач.

Как писал ранее NEWS.ru, учёные британского университета доказали связь между просмотром видео с милыми животными и снижением уровня стресса.