Психотерапевт посоветовала при тревоге сосредоточиться на подконтрольном

При тревоге стоит сосредоточиться на подконтрольных вопросах, посоветовала психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в разговоре с РИАМО. Человек не может знать будущего, поэтому не имеет смысла беспокоиться о жизни через 10 лет, считает она.

Тревога тревоге рознь. Совершенно нормально думать, к примеру, о том, как в нынешних условиях перекроить бюджет, но совершенно непродуктивно и разрушительно для психики тревожиться о том, как мы будем жить через год, пять, 10 лет. Мы не можем знать, какие глобальные изменения произойдут в мире в будущем, поэтому стоит заниматься тем, что вы действительно можете контролировать, — сказала Панова.

Она также порекомендовала избавиться от инфошума, отказаться от вала противоречивой информации. Алкоголь же или иные вещества не помогут, предупредила Панова. Они только создают иллюзию и проблемы со здоровьем.

Если же справиться со стрессом не удаётся, нужно обращаться к специалисту, отметила психотерапевт.

Ранее психолог Екатерина Сигитова посоветовала для борьбы с паникой сосредоточиться на дыхании или математическом счёте. Ритм дыхания стоит постараться подконтрольно замедлить из-за того, что в кровь вбрасываются гормоны стресса. Например, дыхание в пакет, как в кино, помогает восстановить баланс кислорода и углекислого газа, что снижает панику.