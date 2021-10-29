Психотерапевт назвала самые распространённые приёмы манипуляторов

Манипуляцией является попытка незаметно воздействовать на человека таким образом, чтобы он в результате сделал то, чего, руководствуясь логикой. делать не стал бы. Чтобы подобного не произошло, следует находиться в эго-состоянии Взрослого. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала психотерапевт Анна Стори.

По её словам. в любой момент времени человек может находиться в одном из трёх эго-состояний: Родителя, Взрослого или Ребёнка. При этом адекватно оценивать обстановку и размышлять логически он способен только в состоянии Взрослого. Следовательно, целью манипулятора является ввести человека в одно из двух других состояний.

Чтобы зацепить Ребёнка, по словам Стори, манипулятор будет прибегать к необоснованным обвинениям и нападкам, а при обращении к родителю будет давить на жалость в стремлении получить желаемое.

Например, если с утра пораньше начальник вам сообщит, что ваш вчерашний отчет можно выбросить в мусорное ведро и вообще непонятно, чем вы занимаетесь на работе, вы можете инстинктивно начать защищаться и делать все, чтобы загладить свою «вину». К примеру, согласитесь работать в выходные или отказаться от бонуса, — сообщила психотерапевт.

Лучшим способом в этой ситуации является сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить происходящее, посоветовала Анна Стори.

Ранее психолог дал россиянам советы, как не сойти с ума во время самоизоляции. Так, он посоветовал одиноким людям в это время больше общаться с друзьями, семьям — проводить время вместе, а парам — не изолироваться от своего окружения.